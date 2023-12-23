مأساة الغزيين المقيمين في الخارج.. انقطاع عن "أخبار" الأهل لأسابيع

"لم نعد ننام كالسابق، ونعيش الحرب على أهلنا في قطاع غزة بكل تفاصيلها.. نجد أنفسنا عاجزين أمام كل هذه المجازر والمظاهر القاسية التي نشاهدها على التلفاز، وسط صمت عالمي رسمي، بل مشجع على استمرار هذه الإبادة".. هكذا بدأ الفلسطيني المقيم في هولندا، عبد الرحمن ماضي، حديثه لـ"إرم نيوز".

وقال ماضي: "تمر أيام عديدة دون أن أستطيع التواصل مع عائلتي في غزة؛ بسبب الانقطاع المستمر للإنترنت ووسائل الاتصال، ما يجعلنا نعيش حالة قلق وفزع من سماع أخبار سيئة عنهم".

وأشار إلى أنه يتابع جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، مؤكدًا أنه يعيش تفاصيل الحرب، محاولًا الاستدلال على أخبار عائلته من خلال متابعة جميع الأخبار التي تتعلق بأماكن القصف الإسرائيلي.

وتابع ماضي: "أنجح في التواصل مرة واحدة من بين آلاف المرات مع العائلة، مكالمة لا تتعدى بضع دقائق، يقل فيها خوفي وتوتري الدائم الذي لم يفارقني منذ السابع من أكتوبر".