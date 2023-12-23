مأساة الغزيين المقيمين في الخارج.. انقطاع عن "أخبار" الأهل لأسابيع
"لم نعد ننام كالسابق، ونعيش الحرب على أهلنا في قطاع غزة بكل تفاصيلها.. نجد أنفسنا عاجزين أمام كل هذه المجازر والمظاهر القاسية التي نشاهدها على التلفاز، وسط صمت عالمي رسمي، بل مشجع على استمرار هذه الإبادة".. هكذا بدأ الفلسطيني المقيم في هولندا، عبد الرحمن ماضي، حديثه لـ"إرم نيوز".
وقال ماضي: "تمر أيام عديدة دون أن أستطيع التواصل مع عائلتي في غزة؛ بسبب الانقطاع المستمر للإنترنت ووسائل الاتصال، ما يجعلنا نعيش حالة قلق وفزع من سماع أخبار سيئة عنهم".
وأشار إلى أنه يتابع جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، مؤكدًا أنه يعيش تفاصيل الحرب، محاولًا الاستدلال على أخبار عائلته من خلال متابعة جميع الأخبار التي تتعلق بأماكن القصف الإسرائيلي.
وتابع ماضي: "أنجح في التواصل مرة واحدة من بين آلاف المرات مع العائلة، مكالمة لا تتعدى بضع دقائق، يقل فيها خوفي وتوتري الدائم الذي لم يفارقني منذ السابع من أكتوبر".
من جهته، قال الفلسطيني باسم عثمان، المقيم في بلجيكا، إن "الاتصال مع عائلتي في غزة انقطع منذ 40 يومًا دون أن أسمع صوت أحد منهم، ما تسبب بانهيار معنوياتي، فلم أعد أذهب إلى عملي، وخيّم الحزن على بيتي".
وأضاف عثمان، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه هاتف والدته آخر مرة عندما نزحت من المنزل في منطقة الفالوجا؛ بسبب القصف الإسرائيلي العنيف، إلى أحد مراكز الإيواء في مخيم جباليا، لافتًا إلى أنها "طلبت مني أن أدعو لهم باستمرار"، فالقصف أحدث دمارًا هائلًا في المنطقة.
وأكمل: "استمر انقطاع أخبار عائلتي، وبدأ قلقي يزيد بشكل لا يمكن وصفه، وساءت حالتي الصحية حتى قام أحد الجيران قبل عدة أيام بإخباري أنه رأى أخي في أحد مراكز الإيواء، وأخبرني أنهم بخير، لكنهم يعيشون ظروفًا معيشية سيئة بسبب انعدام الأمن الغذائي والقصف المتواصل الذي طال حتى مراكز الإيواء".
وتساءل عثمان: "هل يمكن أن يملك العالم كل هذه الوسائل الحديثة والمتطورة في التواصل، وأبقى عشرات الأيام دون أن أستطيع أن أتواصل مع عائلتي والاطمئنان عليهم في ظل حرب مدمرة؟!".