ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، آفاق التعاون مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الذي يزور المملكة.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون البرلماني، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.