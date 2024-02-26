ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي
بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، آفاق التعاون مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الذي يزور المملكة.
وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون البرلماني، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.
ويجري فولودين، على رأس وفد برلماني كبير، أول زيارة من نوعها إلى السعودية.
وأشاد رئيس الدوما الروسي بتطور العلاقات بين بلاده والسعودية، خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في المملكة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين آخذ في الازدياد.
كما أعلن إطلاق النسخة العربية من الموقع الرسمي لمجلس الدوما.
وبدوره، قال رئيس مجلس الشورى السعودي إنه ناقش مع فولودين توقيع اتفاقية بين مجلسيْ الدوما والشورى، وإعداد خطة للعمل المشترك.