روبيو ونتنياهو يزوران الحائط الغربي في القدس (فيديو وصور)

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، عند الحائط الغربي في القدس.

وأظهرت مقاطع فيديو توقف الثلاثة للصلاة معًا خلال زيارة روبيو الرسمية إلى إسرائيل.

وتعد هذه الزيارة الثانية لروبيو إلى إسرائيل منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي ختام زيارته للحائط الغربي، قال نتنياهو: "زيارة روبيو دليل على متانة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. نحن نقدّر هذه الزيارة تقديرًا كبيرًا".

ووصل روبيو إلى إسرائيل صباح اليوم الأحد، في ظل فشل هجوم إسرائيل على قطر والتكهنات حول مدى التنسيق بين تل أبيب وواشنطن.

وفي وقت سابق السبت، عشية زيارته، صرّح روبيو بأن الخلاف بين تل أبيب وواشنطن بشأن الهجوم على قيادة حماس في الدوحة لن يُغيّر الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال روبيو، وسط استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الهجوم: "لن يُغيّر ذلك طبيعة العلاقة مع إسرائيل، لكننا سنناقشها وتأثيرها".