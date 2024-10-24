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العالم العربي

الجيش اللبناني: مقتل 3 جنود في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

الجيش اللبناني: مقتل 3 جنود في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
عناصر من الجيش اللبناني في بيروتالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أكتوبر 2024، 4:45 ص

أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 من جنوده، بينهم ضابط، بغارة إسرائيلية في أثناء قيامهم بإجلاء جرحى في خراج قرية ياطر-بنت جبيل في جنوب لبنان.

وكتب الجيش عبر حسابه في منصة "إكس": "استهدف العدو الإسرائيلي عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر-بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لنظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت عن "قلقه العميق" إزاء مقتل عسكريين لبنانيين بنيران الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش اللبناني أعلن يوم الأحد مقتل 3 من جنوده بنيران إسرائيلية استهدفت مركبتهم في جنوب البلاد، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات توغل.

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