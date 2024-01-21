ماكغورك يزور الدوحة والقاهرة لبحث قضية الرهائن في غزة

يزور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، مصر وقطر، الأسبوع المقبل، للمشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ونقلت "البوابة" اليوم عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم إنه "من المتوقع أن يسافر بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن، إلى مصر وقطر، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ولمناقشة الحرب في غزة".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن "هناك مقترحات جديدة في محادثات الرهائن الإسرائيليين، لكن لا يوجد اتفاق وشيك".

وأضاف أن "الأمر سيستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل للتوصل إلى أي اتفاق لأن الجانبين ما زالا متباعدين تمامًا".