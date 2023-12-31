تقرير: الجيش الإسرائيلي غير قادر على تدمير قدرات حماس الصاروخية

أفاد تقرير لراديو الجيش الإسرائيلي بأن الجيش غير قادر على شل وتدمير قدرات الفصائل المسلحة على إطلاق الصواريخ من غزة، في إشارة إلى قدرات حركة حماس الصاروخية.

وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي استطاع تدمير منصات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، لكنه يجد صعوبة أكبر في إزالة خطر الصواريخ قصيرة المدى، التي تهدد مستوطنات غلاف غزة.

ورجح ضابط إسرائيلي كبير، تحدث لراديو الجيش شريطة عدم الإفصاح عن هويته، أن يبقى سكان البلدات والمستوطنات القريبة من غزة يسمعون دوي صفارات الإنذار التي تحذر من هجمات صاروخية قادمة، حتى بعد عامين من الآن، حسب تعبيره.