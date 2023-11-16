السعودية تدين اقتحام "الشفاء" وقصف محيط المستشفى الأردني بغزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن "إدانة ورفض المملكة الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر".

وعدّت في بيان نشرته على صفحتها في موقع "إكس" أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهدافًا صريحًا للمدنيين والطواقم الطبية.