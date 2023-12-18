أهالي مخيم "نور شمس": الجيش الإسرائيلي يستخدم سياسة الأرض المحروقة لتهجيرنا
تُرك الشاب محمود سامر جابر (22 عاماً) ينزف بجوار رفيقه غيث ياسر شحادة (19 عاماً)، في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، بعد أن أصابتهما رصاصات الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم المخيم.
يقول سامر جابر والد محمود لـ"إرم نيوز" إنه "بعد اقتحام المخيم من الجيش الإسرائيلي قصفت المسيرة محمود، في البداية كانت إصابته بسيطة، لكنه ترك لينزف لأكثر من 6 ساعات حتى تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول إليه وإسعافه ليعلن عن استشهاده فيما بعد".
وأضاف "محمود شاب محبوب في المخيم والكل يشهد له بأخلاقه، عمره 22 سنة لم يعش حياته ولكن هو أحب المخيم وقضى فداء للمخيم".
ويقع مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ويبعد عن مركزها مسافة ثلاثة كيلومترات، على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم، وأُقيم عام 1952، ويبلغ عدد سكانه 8690 نسمة.
الأرض المحروقة
ويتعمد الجيش الإسرائيلي تطبيق سياسة الأرض المحروقة في المخيم عن طريق القصف بوساطة المسيرات، وتدمير الشوارع والبنى التحتية، والمنازل والمحال التجارية بآلياته العسكرية.
يقول رامي عليان عضو اللجنة الشعبية بمخيم نور شمس لـ"إرم نيوز" إنه "في الآونة الأخيرة زادت الاقتحامات للمخيم حيث وصلت إلى 14 اقتحاماً خلال 3 أشهر فقط".
وبين أنه "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول زادت وحشية هذه الاقتحامات وبطشها بأهل المخيم، الأمر الذي انعكس سلباً على الأهالي".
وتابع عليان "هدف الجيش الاسرائيلي من هذا التدمير وسياسة الأرض المحروقة المشابهة لما يحدث في غزة، والتي يتم تطبيقها في كافة المخيمات الفلسطينية، هو تهجير أهالي المخيم وجعله بيئة غير صالحة للعيش".
ونوه أنه خلال الاقتحام ليلة الأحد، استخدمت قوات الجيش الاسرائيلي الصواريخ والطائرات الانتحارية "الدرون" لقتل الشبان، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم لساعات، وهذا النهج هو نهج جديد من قبل الجيش في التعامل مع المخيمات يهدف لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والدمار.
وبلغ عدد ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيم منذ السابع من أكتوبر/ الماضي 20 قتيلًا، كان آخرهم 5 قتلى خلفتها عملية اقتحام واسعة له، الأحد.
وقال المواطن الفلسطيني سليمان زهيري من مخيم نور شمس، إن "الجيش الإسرائيلي يتعمد تدمير البنية التحتية من طرق وشبكة الصرف الصحي والمياه والاتصالات وتجريف الشوارع الداخلية والشارع الرئيسي الواصل بين طولكرم ومحافظات الشمال".
وأشار في حديث لـ"إرم نيوز" أن "الاعتداء على بيوت أهل المخيم وتحطيم كل ما بداخلها بشكل كامل، وتحطيم المحلات التجارية، يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي لتهجير سكان المخيم".