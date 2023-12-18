أهالي مخيم "نور شمس": الجيش الإسرائيلي يستخدم سياسة الأرض المحروقة لتهجيرنا

ويقع مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ويبعد عن مركزها مسافة ثلاثة كيلومترات، على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم، وأُقيم عام 1952، ويبلغ عدد سكانه 8690 نسمة.



الأرض المحروقة

ويتعمد الجيش الإسرائيلي تطبيق سياسة الأرض المحروقة في المخيم عن طريق القصف بوساطة المسيرات، وتدمير الشوارع والبنى التحتية، والمنازل والمحال التجارية بآلياته العسكرية.