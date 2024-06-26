كردستان العراق يحدد موعدا للانتخابات البرلمانية
أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، تحديد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد عدة تأجيلات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأربعاء.
وتم الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية في حكومة إقليم كردستان في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وتقرر تأجيل الانتخابات وإجراؤها في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بعد الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول قضايا قانون الانتخابات، وحصص الأقليات، وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات.
ولم تجرِ الانتخابات في تاريخها وأجِّلت إلى 25 فبراير/ شباط 2024 ،ثم 10 يونيو/ حزيران 2024.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية تجرى كل 4 سنوات في إقليم كردستان، وكان آخرها في 30 سبتمبر/ أيلول 2018.