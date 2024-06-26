كردستان العراق يحدد موعدا للانتخابات البرلمانية

أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، تحديد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد عدة تأجيلات.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأربعاء.

وتم الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية في حكومة إقليم كردستان في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.