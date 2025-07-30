البيت الأبيض يعلق على إعلان كندا بشأن الدولة الفلسطينية

قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل مكافأة لحركة حماس، وإنه لا ينوي القيام بذلك، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قرار بلاده بهذا الشأن.

وصرح كارني للصحفيين بأن كندا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.

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وذكر مسؤول البيت الأبيض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "كما يقول الرئيس فإنه سيكافئ حماس إذا اعترف بدولة فلسطينية، وهو لا يعتقد أنه تتعين مكافأتها... وبالتالي فإنه لن يفعل ذلك. يركز الرئيس ترامب على توفير الطعام للناس (في غزة)"، وفق تعبيره.

ولم يرد المسؤول على سؤال حول ما إذا كان جرى إبلاغ الولايات المتحدة مسبقا بإعلان كارني.