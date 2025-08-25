فنلندا: ما يحدث في غزة "كارثة تعكس فشل الإنسانية"

قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب اليوم الاثنين، إن الوضع في غزة "كارثة تعكس فشل الإنسانية"، وشدد على أن تصرفات إسرائيل في القطاع تنتهك القانون الدولي.

ودعا المفوض الأوروبي السابق للسياسات الخارجية جوزيب بوريل لتحرك قضائي ضد "تقاعس" مؤسسات الاتحاد الأوروبي تجاه مجازر غزة.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لم يفقد روحه فقط، بل يواجه انحدارا في مصداقيته عالميا".

وأردف بوريل بأن "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، والاتحاد ملزم بالتحرك بموجب معاهداته".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع الوفيات جراء التجويع وسوء التغذية في القطاع إلى 300.

وسجلت الوزارة 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق بيان نشرته عبر منصاتها الرقمية على مواقع التواصل.

وأشارت إلى أن "العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 300 شهيد، من بينهم 117 طفلًا".

وهاجم الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين، وتسبب بمقتل 15 شخصا بينهم أربعة صحفيين، واثنان من طواقم الدفاع المدني.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في الغارتين اللتين استهدفتا مجمع ناصر الطبي بفارق زمني لبضع دقائق.