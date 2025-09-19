الأمم المتحدة: تسجيل 28 ألف حالة سوء تغذية حاد بين أطفال غزة خلال شهرين

logo
العالم العربي

اليابان تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

اليابان تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن
علم فلسطين قرب مبنى الأمم المتحدةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيويا، اليوم الجمعة، إن اليابان لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر.

وأضاف الوزير أن الأمر بالنسبة لطوكيو، التي تدعم حل الدولتين، لا يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه، وإنما بـالتوقيت المناسب، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأخرى بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيؤدي إلى مزيد من المشكلات، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف روبيو من كيتو، حيث التقى نظيره الإكوادوري والرئيس دانيال نوبوا: "أخبرنا جميع هذه الدول، وقلنا لها جميعًا، إنه إذا اعترفت بدولة فلسطينية، فإن هذا كله مزيّف وليس حقيقيًا، وإذا فعلتم ذلك، فستُحدثون مشكلات".

أخبار ذات علاقة

نشطاء يعلقون علم فلسطين قبالة الجمعية العامة

صحيفة: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

وتابع: "سيكون هناك رد فعل، وسيجعل من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الإجراءات التي شاهدتموها، أو على الأقل إلى محاولات تنفيذ مثل هذه الإجراءات".
وأضاف أنه لن يبدي رأيه حول مناقشة إسرائيل لضم الضفة الغربية، مع التأكيد أن الأمر لم يُحسم بعد.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC