لمنع تكرار 7 أكتور.. إسرائيل تخطط لانتشار عسكري شمال غزة بعد الحرب

يروّج رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، لمخطط الإبقاء على الحدود الشمالية من غزة تحت السيطرة الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب، بهدف حماية المستوطنات في غلاف غزة، وحتى لا يتكرر هجوم 7 أكتوبر من جديد.

ويوضح زامير، وفق القناة 12 العبرية، أن هذه السيطرة تأتي في ضوء مفهوم الدفاع المطلوب في غزة، لضمان الدفاع من الأمام، ولذلك من الصحيح السيطرة على أمن الطرف الشمالي لقطاع غزة من أجل تعظيم القدرة على الدفاع عن المستوطنات، من خلال منطقة عازلة فاصلة.

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وبحسب إسهامات زامير في النقاشات، فإنه لا يقصد إعادة التوطين في المستوطنات التي تم إخلاؤها، بل الاستيلاء على مناطق خاضعة للسيطرة، بهدف خلق مساحات دفاعية تفصل الفلسطينيين عن المستوطنين، وتضع الجيش الإسرائيلي في وضع قوة جيد، وفق تقديره.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن تحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي حضر، أمس الثلاثاء، نقاشًا مع جماعات الضغط من أجل إعادة الاستيطان اليهودي في غزة، عن مستقبل القطاع، والحاجة الأمنية لاستيطانه، بل وتحويله إلى "مدينة سياحية"، وفق قوله.

وأضاف سموتريتش خلال كلمته أن رئيس الأركان أبلغه بضرورة ضم الحدود الشمالية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.