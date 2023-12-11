قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وشنت حملة دهم واعتقال واسعة النطاق.

وتركزت حملة الجيش الإسرائيلي على بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث شن حملة دهم واعتقال وهدم منازل ومحال تجارية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية: إن" قوة كبيره من جيش الاحتلال، اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها".

وأضافت أن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات".

وأفادت المصادر، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت حي سطح مرحبا وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت وتحليق طائرات مسيرة في الأجواء، كما اعتلى الجنود أسطع عدد من البنايات في الحي، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات".

كما اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي، بلدة بيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غربا، وبلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.