مقتل قيادي بارز في ميليشيا حزب الله إثر غارة إسرائيلية
أفادت مصادر لبنانية محلية بأن غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة، اليوم الإثنين، أسفرت عن مقتل قيادي ميداني بارز في ميليشيا حزب الله.
وبحسب المصادر، فقد أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق خربة سلم في قضاء بنت جبيل، إلى مقتل شخصين، أحدهما قيادي ميداني بارز في ميليشيا حزب الله.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني تأكيده "مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله"، فيما وصف العملية بأنها "ضربة مؤلمة للغاية".
وجاءت هذه العملية، في وقت تشهد فيه الجبهة اللبنانية الجنوبية، حالة توتر شديدة، حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وميليشيا حزب الله من جهة أخرى.
في غضون ذلك، أعلنت ميليشيا حزب الله استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا، وموقع حدب البستان، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى سقوط قذيفة مضادة للدروع في كريات شمونة.
كما أفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بأن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على بنى تحتية وعلى مواقع عسكرية للحزب في الجنوب اللبناني.