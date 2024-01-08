مقتل قيادي بارز في ميليشيا حزب الله إثر غارة إسرائيلية

أفادت مصادر لبنانية محلية بأن غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة، اليوم الإثنين، أسفرت عن مقتل قيادي ميداني بارز في ميليشيا حزب الله.

وبحسب المصادر، فقد أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق خربة سلم في قضاء بنت جبيل، إلى مقتل شخصين، أحدهما قيادي ميداني بارز في ميليشيا حزب الله.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني تأكيده "مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله"، فيما وصف العملية بأنها "ضربة مؤلمة للغاية".