إصابات خلال مواجهات بين مدنيين وعناصر حوثية في صنعاء

أصيب ما لا يقل عن 4 مدنيين يمنيين في العاصمة صنعاء مساء الثلاثاء، خلال تجدد اعتداء مليشيات الحوثيين على المئات من الشباب المحتفلين بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر، واندلاع صدامات مباشرة بين الجانبين.

وقالت مصادر محلية في صنعاء لـ"إرم نيوز"، إن الحوثيين المسيطرين على العاصمة "واصلت عمليات قمعها لاحتفالات اليمنيين الذين خرجوا لليوم الثاني تواليًا بأعداد كبيرة، للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وللرد على ممارسات المليشيات القمعية واعتداءاتها على العلم الوطني".

وأشارت إلى أن مليشيات الحوثيين، أرسلت مجاميع من عناصرها المحملين بالهراوات والعصيّ والأحجار ومكبرات الصوت إلى موقع تجمّع المحتفلين بذكرى الثورة في دوار "ريماس" بحيّ حدة، غربي أمانة العاصمة صنعاء، وباشروا بالاعتداء على المحتفلين على مرأى ومسمع من القوات الأمنية التابعة للحوثيين المنتشرة في الحيّ دون تدخلها.

وذكرت المصادر أن اعتداء العناصر الحوثية بالهراوات والعصي والأحجار أدى إلى إصابة 4 أشخاص من المدنيين المحتفلين في حصيلة أولية وتسبب في مواجهات عنيفة بالأحجار والعصيّ بين الجانبين.

وأضافت أن أحياء مدينة صنعاء باتت تشهد منذ مساء الثلاثاء انتشارًا لأعداد كبيرة من المسلحين الذين يرتدون أزياء مدنية إضافة للمئات من عناصر القوات الأمنية التابعة للمليشيات.

وكانت مليشيات الحوثي حاولت مساء الاثنين الماضي، عشية ذكرى ثورة سبتمبر، منع احتفالات المواطنين وصادرت الأعلام الوطنية في صنعاء تحت قوة السلاح عبر عدد من عناصرها الذين يرتدون الزيّ الأمني في حين أطلقت النيران لتفريق المحتفلين في مدينة إب، وأقدمت على اختطاف 6 شبان بسبب رفعهم العلم الوطني ومشاركتهم في احتفال بأحد الأحياء، وفق وسائل إعلام محلية.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدينتي إب والحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين مساء الثلاثاء، خروج الآلاف المواطنين اليمنيين للاحتفاء بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر، مرددين شعارات وطنية وهتافات كان أبرزها "بالروح بالدم، نفديك يا يمن" في تحدٍ لممارسات القمع التي ترتكبها المليشيات ضد حريات اليمنيين.

ونشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، مقاطع فيديو لصدامات اندلعت بين عناصر حوثية والمئات من المحتفلين بحيّ حدة السكني بصنعاء عقب اعتداء الحوثيين على المدنيين المحتفين بذكرى الثورة اليمنية التي قامت في العام 1962 ضد المملكة المتوكلية، ونجحت في الإطاحة بنظام الحكم الإمامي، في شمال البلاد.