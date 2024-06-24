بلدات لبنانية تتعرض لقصف إسرائيلي بقنابل الفسفور (فيديو)
تعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، فجر اليوم الاثنين، لقصف إسرائيلي وغارات بقنابل الفسفور الأبيض السام، المحرم دولياً، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
وقالت الوكالة إن "بلدة الخيام تعرضت لقصف معادٍ مدفعي وفوسفوري، استهدف الحي الشرقي، محيط مدرسة المبرات، منطقة الشاليهات، وصولاً إلى سهل مرجعيون".
وأضافت الوكالة أن القصف الإسرائيلي المدفعي "استهدف بلدة كفركلا ومنطقة هورا بين كفركلا وديرميماس، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة".
ووصف ناشطون وسكان القصف الإسرائيلي بأنه "عنيف وغير مسبوق"، حيث واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته المكثفة على بلدات جنوب لبنان لعدة ساعات.
وتداول ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر القصف الإسرائيلي لبلدات جنوب لبنان، بقنابل الفسفور الأبيض المحرم دولياً.
وعلى مدار أكثر من حرب، استخدمت إسرائيل هذا النوع من القنابل المميتة في قصفها للفلسطينيين في قطاع غزة، ما نتج عنه أمراض قاتلة وتشوهات عديدة بين من تعرضوا للفسفور السام.