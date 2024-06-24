بلدات لبنانية تتعرض لقصف إسرائيلي بقنابل الفسفور (فيديو)

تعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، فجر اليوم الاثنين، لقصف إسرائيلي وغارات بقنابل الفسفور الأبيض السام، المحرم دولياً، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وقالت الوكالة إن "بلدة الخيام تعرضت لقصف معادٍ مدفعي وفوسفوري، استهدف الحي الشرقي، محيط مدرسة المبرات، منطقة الشاليهات، وصولاً إلى سهل مرجعيون".

وأضافت الوكالة أن القصف الإسرائيلي المدفعي "استهدف بلدة كفركلا ومنطقة هورا بين كفركلا وديرميماس، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة".