يهود يطالبون بإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل ووقف النار في غزة

أغلق يهود معارضون، طريقًا سريعة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مطالبين بوقف النار في غزة وإنهاء التمويل الأمريكي لحكومة نتنياهو.

ونفذ محتجون من منظمة "إف نوت ناو" احتجاجًا بمدينة لوس أنجلوس دعمًا للمدنيين في غزة، وارتدوا قمصانًا سوداء كتب عليها "ليس باسمنا"، وطالبوا إسرائيل وحلفائها بعدم خوض حرب باسمهم.

ورفع المحتجون لافتات تطالب حكومة نتنياهو بوقف حربها على غزة، كما طالبوا أمريكا بالتوقف عن دعم وتمويل إسرائيل.

وجلس المتظاهرون أرضًا في الحارات المرورية المتجهة جنوبًا بالطريق السريع 110 بوسط مدينة لوس أنجلوس، في حدود الساعة التاسعة صباحًا أي ساعة الذروة؛ ما أدى إلى توقف حركة المرور وتكدس السيارات لأميال، وفقًا لشرطة دوريات.

وقالت الشرطة إنه تم توقيف نحو 75 متظاهرًا، عندما قام رجال الأمن بفتح الطريق أمام أصحاب المركبات الغاضبين.