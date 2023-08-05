الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطنين اثنين بتهمة قتل فلسطيني
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها اعتقلت مستوطنيْن اثنين للاشتباه بقتلهما فلسطينيا ليلة الجمعة في قرية برقة قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها فتحت تحقيقا بحادث مقتل فلسطيني في قرية برقة، بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك".
وأضافت أن "الحدث خطير ويهدد أمن مستوطني الضفة الغربية، وأن الجيش يستعد لسيناريوهات انتقامية قد يتعرض لها المستوطنون في الضفة الغربية".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أحد المستوطنين المعتقلين، ناشط في حزب "القوة اليهودية"، برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، ونشر سابقا مقطع فيديو يشرح فيه "لماذا يجب حرق قرية حوارة؟".
وكانت قرية برقة قد تعرضت لهجوم مباغت من قبل مستوطنين إسرائيليين مسلحين أسفر عن مقتل فلسطيني إثر مواجهات اندلعت مع سكان برقة بعد تصديهم لهجوم المستوطنين.
أوقفت السلطات الإسرائيلية 5 مستوطنين آخرين للتحقيق معهم، إثر اقتحامهم قرى فلسطينية، بالقرب من مدينة رام الله.