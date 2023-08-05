الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطنين اثنين بتهمة قتل فلسطيني ‎

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أحد المستوطنين المعتقلين، ناشط في حزب "القوة اليهودية"، برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، ونشر سابقا مقطع فيديو يشرح فيه "لماذا يجب حرق قرية حوارة؟".

وكانت قرية برقة قد تعرضت لهجوم مباغت من قبل مستوطنين إسرائيليين مسلحين أسفر عن مقتل فلسطيني إثر مواجهات اندلعت مع سكان برقة بعد تصديهم لهجوم المستوطنين.

أوقفت السلطات الإسرائيلية 5 مستوطنين آخرين للتحقيق معهم، إثر اقتحامهم قرى فلسطينية، بالقرب من مدينة رام الله.