ممثل حماس في اليمن يشيد بهجمات ميليشيا الحوثي ضد إسرائيل

أشاد ممثل حركة حماس الفلسطينية في اليمن معاذ أبو شمالة، بهجمات مليشيات الحوثيين التي استهدف الأراضي الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وقال أبو شمالة، في تصريح نقلته النسخة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن هذه المشاركة "ستجعل العدو الصهيوني في حالة تشتت وإرباك، وتساهم في تخفيف الضغط على إخوتنا في غزة".

ونقلت الوكالة عن ممثل حركة حماس في اليمن، تأكيده أن "الشعب اليمني أرسل رسالته اليوم بشكل معلن ولسان حاله يقول: إننا جزء من محور المقاومة ولن يعيقنا البعد الجغرافي عن فلسطين".