عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي في دير البلح

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، منزلًا مأهولًا جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بصاروخين؛ ما أدى إلى مقتل 14 فلسطينيًّا غالبيتهم من الأطفال والنساء وجرح آخرين.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا لعائلة فيّاض جنوب مدينة دير البلح؛ ما أدى إلى مقتل 14 مواطنًا بينهم 6 أطفال، و3 سيدات، وجرح آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الإستقبال والطوارئ د.خليل الدقران، إن 14 مواطنًا وصلوا المستشفى جثث هامدة غالبيتهم من الأطفال والنساء جرّاء قصف اسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بالمدنيين جنوب مدينة دير البلح.

وأضاف الدقران في حديث لـ"إرم نيوز" أن الطواقم الطبية تعاملت مع 12 جريحًا بينهم 6 بحالة الخطر الشديد وسط نقص حاد في الكوادر الطبية والجراحية، ونفاد في المستلزمات الطبية فضلًا عن توقف مولدات المستشفى عن العمل جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليها تمهيدًا لإخراجها تمامًا عن الخدمة.

إلى ذلك، استهدفت مُسيرة اسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدخل دير البلح ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.

وبحسب مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة فإن مُسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين بالقرب من مدخل مدينة دير البلح ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وجرح 4 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.