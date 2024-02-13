تعرف على مدينة "رفح" ملاذ الغزيين الأخير

وتدخل مئات الشاحنات بشكل يومي إلى القطاع من معبر رفح، في الحالات الطبيعية، قبل الحرب.

تعد مدينة رفح من المدن التاريخية القديمة؛ فقد تم تأسيسها قبل 5 آلاف عام، وغزاها الفراعنة والأشوريون والإغريق والرومان.

وعرفت المدينة بأسماء عدة، فسماها الفراعنة روبيهوي، وأطلق عليها الآشوريون رفيحو، وأطلق عليها الرومان واليونان اسم رافيا، حتى سماها العرب رفح.

وزاد من أهميتها عبر التاريخ مرور خط السكك الحديدية الواصل بين القاهرة وحيفا في أراضيها، وتم تدمير هذا الخط بعد عام 1967.

معظم سكان رفح ينتمون بالأصل إلى مدينة خان يونس، وبدو صحراء النقب، وصحراء سيناء، ثم أضيف إليهم اللاجئون الفلسطينيون من المدن والقرى المحتلة بعد "النكبة" عام 1948.

تضاعف عدد سكان رفح، 5 مرات مع فرار الناس من القصف، كذلك فرارهم بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ويفضل الكثير من النازحين البقاء في الجزء الغربي من المدينة القريب من البحر، خشية تعرضها لاجتياح من الجهة الشرقية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

ويعيش القادمون إليها من كل أرجاء غزة، بظروف مزرية في مراكز إيواء مكتظة كالمدارس أو الشوارع، أو في أي رقعة أرض متاحة، محاطين بالسياج الفاصل بين الحدود المصرية والإسرائيلية، والبحر الأبيض المتوسط. وتعد رفح الملجأ والملاذ الأخير بالنسبة إليهم.