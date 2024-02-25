غارات متبادلة بين أمريكا وميليشيا الحوثي في اليمن (فيديو)

أعلنت القوات الأمريكية، عقب منتصف ليل السبت، تنفيذ مقاتلاتها العسكرية، بالشراكة مع قوات تحالف متعدد الأطراف، ضربات ضد 18 هدفا عسكريا لميليشيا الحوثي في اليمن.

ووفقاً لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، فقد "شملت الأهداف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين تحت الأرض، ومنشآت تخزين الصواريخ، وأنظمة جوية بدون طيار للهجوم أحادي الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، وطائرة هليكوبتر".

وأفاد البيان أن هذه الضربات "تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين وتعطيل هجماتهم المتهورة وغير القانونية المستمرة على السفن التجارية الدولية والسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

وأشار البيان، إلى أن العملية العسكرية هذه، تم تنفيذها من تحالف متعدد الأطراف، يتكون من "قوات القيادة المركزية الأمريكية جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا".

ونوهت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن هذه الضربات "منفصلة ومتميزة، عن إجراءات حرية الملاحة المتعددة الجنسيات، التي يتم تنفيذها في إطار عملية (Prosperity (Guardian

فيما قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، في كلمة بثها التلفزيون، إن الحوثيين استهدفوا ناقلة النفط إم في تورم ثور التي ترفع علم أمريكا وتملكها وتديرها الولايات المتحدة.