دعوات لفتح معابر غزة بدلًا من الإنزالات الجوية

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الإنزالات الجوية للمساعدات على قطاع غزة التي جرت خلال الأيام الماضية، لن تكون ضرورية إذا مورس المزيد من الضغوط على إسرائيل لإدخالها عبر المعابر البرية.

وأضافت الصحيفة في تقرير أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أدان مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء تجمّعهم حول إحدى قوافل المساعدات في غزة، واصفًا ما حدث بالشيء المروّع الذي يستدعي إجراء تحقيق ومحاسبة الجهة المسؤولة.

وانتقد كاميرون الانخفاض الكبير في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة، وسلط الضوء على العقبات البيروقراطية التي تعيق إيصالها.