كوهين يكشف عن تلقيه عرضاً من نتنياهو لتولي وزارة حساسة

كشف إيلي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" السابق عن تلقيه عرضًا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتولي حقيبة وزارية حساسة في إسرائيل.

ونقلت القناة 12 العبرية عن إيلي كوهين، الذي يشغل منصب وزير الطاقة حالياً، أن نتنياهو عرض عليه أن يشغل منصب وزير الدفاع، الحقيبة الوزارية الأهم والأكثر حساسية.

وفيما يخص الملف الأبرز على الساحة الإسرائيلية السياسية حالياً، وهو ضم الضفة الغربية، قال كوهين: "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل. فرض السيادة على الضفة الغربية حق تاريخي وضرورة أمنية".

وشدد كوهين في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" على أن "بين نهر الأردن والبحر، ثمة مساحة لدولة واحدة، دولة إسرائيل، دولة الشعب اليهودي"، على حد تعبيره.

وأضاف: "