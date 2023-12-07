الزبيدي: مستعدون لحماية الخط الملاحي الدولي من "القراصنة"

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمشاركة بشكل محوري في تأمين الخط الملاحي الدولي، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس، بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، كُرّس جُله لبحث ومناقشة مخاطر تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر وباب المندب ضد السفن التجارية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في عموم أنحاء البلاد.