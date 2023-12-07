الزبيدي: مستعدون لحماية الخط الملاحي الدولي من "القراصنة"
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمشاركة بشكل محوري في تأمين الخط الملاحي الدولي، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين.
جاء ذلك، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس، بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، كُرّس جُله لبحث ومناقشة مخاطر تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر وباب المندب ضد السفن التجارية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في عموم أنحاء البلاد.
وبحسب الموقع الرسمي الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، اعتبر الطرفان الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في الممر الدولي من خلال مهاجمة السفن التجارية "سلوك قرصنة".
وأعرب الزبيدي عن إدانة المجلس الانتقالي الجنوبي لتلك الممارسات، التي وصفها بـ"السلوكيات الإرهابية"، لافتًا إلى أنها "تهدد سلامة وأمن خطوط الملاحة الدولية، وتعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر".
وأشار إلى أن "الممارسات العدائية الحوثية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في اليمن، وتضاعف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي أفرزتها الحرب العبثية التي شنتها الميليشيات الانقلابية على الشعب".
وفي إطار منفصل، شدد الزبيدي على ضرورة وجود عملية سياسية جادة تهدف لمعالجة القضايا المحورية المسببة للصراع، وفي مقدمتها القضية الجنوبية.
من جهته، أكد المبعوث الأمريكي لليمن على أهمية وضرورة "التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الأمن البحري، وخط الملاحة الدولي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن"، مثمنًا في الوقت نفسه "المواقف الإيجابية التي التمسها من قبل اللواء عيدروس الزبيدي".