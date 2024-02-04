تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي بعد قصف إسرائيلي

تضررت أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي، بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، جراء سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات حربية إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء السبت.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن أجزاء من قسم الطوارئ في المستشفى تضررت بعد أن شن الجيش الإسرائيلي، غارات كثيفة على منطقة حي المنارة القريب من المستشفى الذي يؤوي آلاف النازحين في باحاته.

وتسبب القصف بأضرار بالغة في أقسام ومرافق المستشفى، والمستشفى الميداني المجاور له، كما أدى لمقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين وصلوا جميعاً للمستشفى.