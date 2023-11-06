أوسلو تحاول لعب دور جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وذكر أنه من خلال هذا "الوضع الدرامي البشع" الذي يحدث في غزة اليوم، "يمكننا أن نرى عودة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح"، بشرط ألا تمتد الحرب في غزة إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط.

وقال: "هذا ما نأمله، وإذا كان المعنيون بالأمر يريدون ذلك، فستكون النرويج مستعدة بشكل طبيعي لدعم هذا بكل ما في وسعنا".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء يوناس جار ستوير في بيان الأحد، بأن رئيس الوزراء سلط الضوء على جهود النرويج في حديثه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم السبت بشأن غزة الذي تناول "ضرورة مناقشة حل الدولتين مرة أخرى والإشارة إلى مشاركة النرويج في هذا الأمر على مر السنين".

ونقل البيان عن ستوير قوله "علينا أن نفكر الآن فيما سيأتي بعد ذلك. المبادرات والحلول الدبلوماسية ضرورية".

وتشارك النرويج، الواقعة في شمال أوروبا والتي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة، في العديد من عمليات السلام التي تخص دولاً من بينها كولومبيا وفنزويلا.