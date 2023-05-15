البرهان ينهي خدمات مدير الشرطة السودانية وسفراء في "الخارجية"

أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، قراراً بإعفاء الفريق أول عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة، وتكليف الفريق حقوقي خالد حسان محي الدين بدلا عنه.

وكان البرهان أنهى اليوم، خدمة سفراء بوزارة الخارجية.

وشمل القرار إنهاء خدمة كل من السفير عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي، والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية.

وتأتي قرارات البرهان غداة عدد من القرارات التي أصدرها "الأحد" شملت إعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه، وتعيَّن برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول، محافظًا جديدًا للبنك.

كما قرر البرهان منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع، مثلما قرر تجميد حساباتها وشركاتها في بنوك السودان داخليًا وخارجيًا.

ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.