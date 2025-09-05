"الدبلوماسي الملتحي".. من هو جيمس هولتسنيدر سفير أمريكا الجديد في الأردن؟

أعلن البيت الأبيض عن ترشيح الرئيس الأمريكي للدبلوماسي جيمس هولتسنيدر لتولي منصب سفير الولايات المتحدة فوق العادة والمفوض لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتقول وسائل إعلام أمريكية، إن هولتسنيدر الشهير بلحيته الطويلة، يجمع بين الخبرة العسكرية والدبلوماسية، مع خبرة واسعة في إدارة الملفات الأمنية والسياسية الدولية، ما يجعله مرشحا مؤهلا لتمثيل الولايات المتحدة في الأردن وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من هو جيمس هولتسنيدر؟

وفقا لمعلومات منشورة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هولتسنيدر، المعروف أيضًا باسم جيم، شغل منصب مسؤول رفيع المستوى في مكتب الشؤون السياسية-العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية منذ 20 يناير/ كانون الأول 2025.

ويحمل هولتسنيدر رتبة مستشار في السلك الدبلوماسي الأمريكي، كما أنه يمتلك خبرة واسعة في الملفات الأمنية والدبلوماسية المتعلقة بالشرق الأوسط وخارجها.

وللدبلوماسي الأمريكي خبرة في الجيش، إذ خدم ست سنوات في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، حيث اكتسب خبرة عسكرية ميدانية أسهمت لاحقًا في مهامه الدبلوماسية المرتبطة بالملفات العسكرية والأمنية.

التعليم والخبرة

حصل هولتسنيدر على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة كولورادو، ثم درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة برينستون.

وشملت مسيرة هولتسنيدر الدولية عدة بعثات ومهام في مناطق نزاع مثل العراق (نينوى والموصل)، وأفغانستان (قاعدة باجرام)، إلى جانب عمله في الصومال، وتونس، وإيطاليا.

كما شغل عدة مناصب دبلوماسية، منها نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة لدى ساموا المستقلة حتى عام 2024، والقائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة بالكويت بين أبريل/ نيسان 2022 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

كما عمل في مكتب الشؤون الإيرانية ومركز العمليات في وزارة الخارجية الأمريكية.

وخلال مسيرته، حصل على جائزة "ليامون ر. هانت" للتميز الإداري من وزارة الخارجية، ووسام الخدمة العامة المرموقة من الجيش الأمريكي.