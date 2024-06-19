الجيش الأردني يُسقط مسيَّرة قادمة من سوريا (صور)

ووفق البيان، بين مصدر عسكري مسؤول أنه من خلال الرصد والمتابعة تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها، وتبين بأنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دومًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.