الجيش الأردني يُسقط مسيَّرة قادمة من سوريا (صور)

الجيش الأردني يُسقط مسيَّرة قادمة من سوريا (صور)
أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة، قادمة من الجانب السوري.
وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني، إن"المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت، اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محمّلة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
ووفق البيان، بين مصدر عسكري مسؤول أنه من خلال الرصد والمتابعة تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها، وتبين بأنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دومًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.