قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لنازحين وسط قطاع غزة

استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة، اليوم الجمعة، مجموعة من النازحين الفلسطينيين في بلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن 3 قتلى وعددا من الجرحى وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح؛ جرّاء إصابتهم بقصف صاروخي بواسطة مسيرة إسرائيلية قرب بلدة الزوايدة.

وقال خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ، إن الكوادر الطبية استقبلت 3 قتلى وعدداً من الجرحى ممن أُصيبوا بقصف المسيّرة الإسرائيلية".

وأشار الدقران إلى أنه "جرى إخلاء الجرحى من مكان الاستهداف بواسطة عربات الأحصنة في ظروف إنسانية وصحية قاسية.

ولفت إلى أن "طبيعة الإصابات التي وصلت إلى المستشفى تعاني من جراح خطيرة؛ بسبب شظايا الصاروخ المستخدم".