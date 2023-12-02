ليبيا.. "الأعلى للدولة" والبرلمان يتفقان على توحيد المؤسسات الرقابية
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة عن اتفاق مع رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن توحيد المؤسسات الرقابية، وقال إن ذلك يعد شرطًا لتجاوز الانقسام الذي تعيشه البلاد حاليًا.
وقال تكالة، في تصريح اليوم الجمعة: "لقد بدأنا مباحثات مع عقيلة صالح في مصر واتفقنا على توحيد المؤسسات الرقابية الثلاث"، وذلك في إشارة إلى اجتماع بين الطرفين جرى في العاصمة المصرية القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب قناة "روسيا اليوم"
واستبعد المسؤول الليبي أن تكون بلاده معرضة للتقسيم جراء الأزمة التي تشهدها منذ أكثر من عشر سنوات بعد إطاحة العقيد معمر القذافي، عقب انتفاضة شعبية وتدخل من حلف شمال الأطلسي.
وقال إن "هناك عدة ظروف تمنع تقسيم ليبيا، منها أن الليبيين شعب واحد يتبعون دينًا واحدًا وعلاقات اجتماعية متجذرة تربط بين الشرق والغرب والجنوب".
وأوضح أن هناك ثلاثة شروط لتجاوز الانقسام الحالي في ليبيا، أولها "توحيد المؤسسات المنقسمة".
وأكد أن "ثاني شرط هو محاولة التوافق من خلال برنامج الأمم المتحدة للوصول إلى قوانين انتخابية ترضي الأطراف الليبية كافة، وتحقق مستوى معينًا، أو الوصول إلى تفاهم بنحو 60 بالمئة أو70 بالمئة لكل طرف من الأطراف".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عن وجود توجه لتشكيل حكومة ليبية موحدة قبل نهاية الشهر الجاري.
ويسعى البرلمان إلى تشكيل حكومة جديدة في بلد يشهد فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرّها طرابلس وشُكّلت إثر حوار سياسي، وأخرى تسيطر على شرق البلاد وهي مكلّفة من البرلمان.