معركة حي الشجاعية.. مرحلة "فاصلة" لحسم ملف شمال غزة

يرى محللون عسكريون أن حسم معركة حيّ الشجاعية في مدينة غزة، المستمرة منذُ 3 أيام، تعتبر فاصلة لحسم الملف العسكري في شمال وادي غزة، ولتسهيل الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشاروا إلى أن عملية الجيش الإسرائيلي بقيادة الفرقة 98 في حيّ الشجاعية جاءت بناءًا على معلومات استخباراتية دقيقة بقيام حركة حماس بإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية وتنظيم صفوف مقاتليها على الأرض من جديد.

المعركة الأهم

وقال الخبير في الشؤون العسكرية العميد رائد موسى، إن الجيش الإسرائيلي استخدم عنصر المفاجأة في إعلان العملية العسكرية على حي الشجاعية، حيث بدأ بإطلاق القذائف بشكل مباشر تجاه المدنيين والأحياء السكنية تمهيدًا للتوغل السريع للدبابات والآليات العسكرية.