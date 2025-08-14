تركيا تكشف تفاصيل الاتفاق الدفاعي مع سوريا

قال مصدر في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، إن بلاده ستساعد سوريا بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مضيفًا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضًا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.

وأضاف المصدر في تصريحات للصحفيين في أنقرة، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة لم تفِ بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس/ آذار، مع دمشق بشأن دمج الجماعة في أجهزة الدولة السورية، وأضاف أن أنقرة تتوقع أن تحترم الاتفاق على وجه السرعة.

وقالت وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء، إن وزيري الدفاع التركي والسوري وقعا مذكرة تفاهم بشأن التدريب والمشورة العسكرية بعد محادثات في أنقرة، اليوم الأربعاء.

وكان البلدان يتفاوضان على اتفاق تعاون عسكري شامل منذ شهور، بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال فيدان إن "علاقات سوريا مع دول المنطقة، بما فيها تركيا، شهدت قفزات نوعية في الأشهر الماضية، رغم وجود أطراف منزعجة من تنمية سوريا وتسعى لإثارة المؤامرات ضدها".

وأضاف أن أنقرة ودمشق تعملان على وضع حلول للمشكلات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة، بهدف إحباط المؤامرات وتذليل العراقيل، وتطوير مختلف المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.