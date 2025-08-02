سموتريتش يدعو إلى "الإبادة الكاملة" ردا على فيديوهات حماس

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الرد المناسب على الفيديوهات التي بثتها حركة "حماس" لأحد الأسرى المحتجزين هو "الإبادة الكاملة للعدو وإعادة جميع المختطفين دون قيد أو شرط".

وأضاف سموتريتش تعليقا على آخر فيديو ظهر لرهينة إسرائيلي السبت أن هدف حماس من نشر مقاطع الفيديو للأسرى هو "التلاعب بمشاعرنا وتمزيق قلوبنا للضغط علينا من أجل الاستسلام ووقف الحرب" وفق تعبيره.

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وكان سموتريتش دعا قبل أيام إلى احتلال غزة بالكامل، وقال إن القطاع يعتبر جزءا من إسرائيل.

وقال الوزير اليميني المتطرف: "غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وعلينا أن نبدأ التفكير بخطة عملية لإعادة التوطين، وعلينا أن ننجح، قبل كل شيء" وفق تعبيره.





