سانا: 7 إصابات في قصف بقذائف وراجمات صواريج لقوات قسد على قرية في ريف منبج
logo
العالم العربي

سموتريتش يدعو إلى "الإبادة الكاملة" ردا على فيديوهات حماس

سموتريتش يدعو إلى "الإبادة الكاملة" ردا على فيديوهات حماس
بتسلئيل سموتريتشالمصدر: AP
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 8:42 م

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الرد المناسب على الفيديوهات التي بثتها حركة "حماس" لأحد الأسرى المحتجزين هو "الإبادة الكاملة للعدو وإعادة جميع المختطفين دون قيد أو شرط".

وأضاف سموتريتش تعليقا على آخر فيديو ظهر لرهينة إسرائيلي السبت أن هدف  حماس من نشر مقاطع الفيديو للأسرى هو "التلاعب بمشاعرنا وتمزيق قلوبنا للضغط علينا من أجل الاستسلام ووقف الحرب" وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة

بعد 20 عاما من الانسحاب.. سموتريتش يدعو إلى إعادة احتلال غزة

بعد 20 عاما من الانسحاب.. سموتريتش يدعو إلى إعادة احتلال غزة

 وكان سموتريتش دعا قبل أيام إلى احتلال غزة بالكامل، وقال إن القطاع يعتبر جزءا من إسرائيل.

وقال الوزير اليميني المتطرف: "غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وعلينا أن نبدأ التفكير بخطة عملية لإعادة التوطين، وعلينا أن ننجح، قبل كل شيء" وفق تعبيره.

 



logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC