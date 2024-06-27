قيادي بفتح لـ"إرم نيوز": حماس تُعطل المصالحة وتريد حكومة على مقاسها

"لن نقبل بإملاءات حماس"

وقال عبد الله، لـ"إرم نيوز"، إن "حركة حماس هي السبب في تأجيل لقاء المصالحة في العاصمة الصينية بكين، بعد أن حاولت فرض شروطها على الحوار قبل بدئه"، مبينًا أنه "لا يمكن القبول بإملاءات حركة حماس وحلفائها".

وأوضح عبد الله، أن "حركة حماس تريد تشكيل حكومة فلسطينية جديدة على مقاسها ووفق رؤيتها وأجنداتها الحزبية، وترفض الاعتراف بالحكومة الحالية التي يترأسها محمد مصطفى، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به".

وأضاف أن "حركة حماس تريد فرض شروطها في العديد من الملفات، أبرزها إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وشكل الحكم فيه"، مشددًا على أن مثل هذه الملفات لا يمكن الحديث عنها في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أن "الأَولى في الوقت الحالي الحديث عن وقف الحرب، والاتفاق على آلية تقديم المساعدات الطارئة لسكان القطاع"، متابعًا أن "حركة حماس تصر على استمرار الانقسام، وتتمسك بحكم غزة رغم الآثار السلبية على القضية الفلسطينية".