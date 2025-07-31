logo
العالم العربي

أكسيوس: ترامب لا ينوي الاعتراف بدولة فلسطين لهذا السبب

أكسيوس: ترامب لا ينوي الاعتراف بدولة فلسطين لهذا السبب
دونالد ترامب المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 8:36 ص

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي الاعتراف بدولة فلسطين، باعتبار أن الاعتراف سيكون مكافأة لحركة حماس التي لا يرى ترامب أنها تستحق ذلك.

وبحسب المصدر، فإن ترامب يركز على التأكد من حصول الناس في غزة على الغذاء.

يأتي ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

وعلق ترامب، اليوم الخميس، على إعلان كندا عزمها الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ملوّحًا بعدم الوصول لاتفاق معها بشأن الرسوم الجمركية. 

أخبار ذات علاقة

ترامب يستبعد إبرام اتفاق تجاري مع كندا

ترامب يستبعد إبرام اتفاق تجاري مع كندا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC