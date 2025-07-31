أكسيوس: ترامب لا ينوي الاعتراف بدولة فلسطين لهذا السبب

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي الاعتراف بدولة فلسطين، باعتبار أن الاعتراف سيكون مكافأة لحركة حماس التي لا يرى ترامب أنها تستحق ذلك.

وبحسب المصدر، فإن ترامب يركز على التأكد من حصول الناس في غزة على الغذاء.

يأتي ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

وعلق ترامب، اليوم الخميس، على إعلان كندا عزمها الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ملوّحًا بعدم الوصول لاتفاق معها بشأن الرسوم الجمركية.