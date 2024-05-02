إسرائيل تهاجم الأمم المتحدة ومؤيدي إنشاء دولة فلسطينية‎

شنّ مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الأربعاء، هجوماً حاداً على مؤيدي إنشاء دولة فلسطينية وعلى الأمم المتحدة، مدعياً أن المنظمة الدولية "عائق أمام السلام".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع عقدته الأمم المتحدة، الأربعاء، حول استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن في 18 أبريل/ نيسان المنصرم، لإسقاط مشروع قرار قدمته الجزائر يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملاً بالأمم المتحدة، وفق "الأناضول".

وفي بداية كلمته، هاجم إردان الأمم المتحدة لمناقشتها الاعتراف بدولة فلسطينية، مدعياً أن هذه المناقشة "أكبر مكافأة" لمنفذي هجوم 7 أكتوبر، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو رسالة مفادها بأن "الإرهاب يؤتي ثماره".

وادعى المندوب الإسرائيلي كذلك أن "الأمم المتحدة تشكل عقبة رئيسية أمام السلام"، مضيفاً: "كل من يؤيد قيام دولة إرهابية هو عائق أمام السلام"، على حد ادعائه.

وتطرق إردان إلى الحراك الطلابي التضامني في غزة بالجامعات الأمريكية بقوله "اذهبوا إلى جامعة كولومبيا أو جامعة نيويورك استمعوا إلى دعوات القتل التي يرددها الحشد المؤيد للفلسطينيين".

واعتبر أن حماس "تختبئ في هذه الجامعات"، منوها إلى أنه "هو الوجه الحقيقي لأنصار الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية".

ويأتي اجتماع الجمعية العامة، الأربعاء، بناء على إجراء يُعرف باسم "مبادرة الفيتو" اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022، ويخول لها الاجتماع تلقائيا في غضون 10 أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن "الفيتو"، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على هذه الخطوة.