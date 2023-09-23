وزير مغربي: الزلزال ألحق أضرارا بـ 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، الجمعة، إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضرارا بنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة، في الـ8 من سبتمبر/أيلول الجاري، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها؛ بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.