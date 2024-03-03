"خيبة أمل" فلسطينية من مخرجات اجتماع الفصائل في موسكو
عبّر سياسيون فلسطينيون عن "خيبة أملهم" من مخرجات الاجتماع الذي عقدته الفصائل، وشاركت فيه حركتا فتح وحماس، نهاية الشهر الماضي، في موسكو، مشيرين أن الاجتماع "لم يقدم أي نتائج ملموسة".
وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيانها الختامي، "استمرار جولات الحوار حتى الوصول للوحدة الوطنية الشاملة"، ورفضها "للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيد أهمية وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)".
ولم يتطرق بيان الفصائل لأي قرارات جدية بشأن الانقسام الفلسطيني، أو تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تقديم الحكومة الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية استقالتها قبل أيام، تمهيداً لاجتماع موسكو.
"سياحة سياسية"
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن "مخرجات الاجتماع لا ترقى للمستوى المطلوب فلسطينياً، وتأتي في إطار السياحة السياسية لقادة الفصائل، خاصة مع خلّوها من أي بنود توافقية".
وأوضح العوض، لـ"إرم نيوز"، أن "مخرجات الاجتماع مشابهة لبيانات اجتماعات موسكو السابقة، وتأتي في إطار بروتوكولي لتلبية دعوة القيادة الروسية، ولا يمكن أن تؤسس لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة".
وأضاف: "كان الأجدر بالفصائل وطرفي الانقسام الإعلان عن ميثاق موحد يؤكد البدء في مشاورات تشكيل حكومة جديدة، وبفترة زمنية محددة، ومهام محددة، وكان يتوجب على الفصائل التوافق على حكومة طوارئ بالحد الأدنى".
وبيّن العوض أن "الشارع الفلسطيني اعتاد مثل هذه الاجتماعات، ولقاء موسكو جاء متأخرا خمسة أشهر، إذ كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع عاجل بين الفصائل فور بدء إسرائيل حربها على القطاع".
وشدد القيادي الفلسطيني على ضرورة "تشكيل الفصائل حكومة تكنوقراط جديدة، غير مسيّسة، توكل لها مهام إعادة إعمار قطاع غزة من مختلف النواحي، خاصة الصحية والتعليمية والاقتصادية".
"علاقات عامة"
وبدوره، قال القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نبيل دياب، إن "الفلسطينيين يشعرون بخيبة أمل من نتائج الاجتماع الذي عقدته الفصائل في موسكو، إذ لم يقدم أي جديد، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية".
وأوضح دياب، لـ"إرم نيوز"، أن "الاجتماع أقرب ما يكون اجتماع علاقات عامة من دون أي مضمون أو مخرج سياسي له قيمة".
وتساءل: "هل من المعقول بعد خمسة أشهر من الحرب أن تجتمع الفصائل لإصدار مثل هذا البيان الضعيف".
واعتبر أن "البيان لا يرقى بمضمونه أو بشكله للكارثة التي تحدث في قطاع غزة منذ أشهر، ودون مستوى حرب التدمير التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والفصائل في حالة سقوط سياسي لإرضاء حلفائها".
وطالب دياب الفصائل الفلسطينية بضرورة عقد اجتماع جدي يفضي إلى الإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مستقلة ومدعومة من الكل، توكل لها مهمة قيادة المرحلة المقبلة، خاصة ما تتعرض له غزة.
تصور توافقي
ومن جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح، أن "المطلوب من الفصائل الفلسطينية المشارِكة في حوار موسكو العمل على استكمال مثل هذه اللقاءات من دون أي وساطة، ووضع تصور توافقي لمستقبل الوضع الفلسطيني".
وقال رباح، لـ"إرم نيوز"، إن "أي حوار مُقبل بين الفصائل الفلسطينية يجب أن يضع في الاعتبار المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لفرض اتفاق انتقالي جديد على الفلسطينيين شبيه بأوسلو، يُعرقل إنهاء الاحتلال".
وأضاف: "هناك اتفاق بين الفصائل على استكمال الحوارات، لكن هذا الاتفاق يجب أن يطبّق على أرض الواقع، وأن تُعقد اجتماعات عاجلة ومتتالية يتم خلالها وضع برنامج توافقي لإدارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية".
ورأى رباح أن "المطلوب حكومة وحدة بمرجعية واضحة بعيدًا عن الترتيبات الأمنية التي تسعى لفرضها الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في غزة، والبدء بمسار سياسي في إطار مؤتمر دولي يؤدي لحل الدولتين".