"خيبة أمل" فلسطينية من مخرجات اجتماع الفصائل في موسكو

عبّر سياسيون فلسطينيون عن "خيبة أملهم" من مخرجات الاجتماع الذي عقدته الفصائل، وشاركت فيه حركتا فتح وحماس، نهاية الشهر الماضي، في موسكو، مشيرين أن الاجتماع "لم يقدم أي نتائج ملموسة".

وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيانها الختامي، "استمرار جولات الحوار حتى الوصول للوحدة الوطنية الشاملة"، ورفضها "للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيد أهمية وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)".

ولم يتطرق بيان الفصائل لأي قرارات جدية بشأن الانقسام الفلسطيني، أو تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تقديم الحكومة الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية استقالتها قبل أيام، تمهيداً لاجتماع موسكو.