السودان.. استئناف مفاوضات منبر جدة خلال 3 أسابيع

وقالت الخارجية السعودية إنه "جرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو، أعلن أواخر مارس/ آذار الماضي، أن المحادثات السودانية التي ستشارك السعودية في قيادتها قد تنطلق بحدود 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وأجرى المبعوث الأمريكي خلال الفترة الماضية لقاءات مع الأطراف السودانية وعدد من دول الإقليم بشأن وقف الحرب بالسودان، جرى بالتزامن مع جهود أفريقية وأممية تقودها الآلية الرفيعة التي شكلها الاتحاد الأفريقي من جهة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للسودان رمطان لعمامرة، شملت لقاءات مكثفة مع الأطراف السودانية داخل وخارج البلاد.

وينتظر أن تسفر هذه التحركات خلال الأيام المقبلة عن بلورة رؤية تقود طرفي الحرب إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.

وكانت المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان قد توقفت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن انسحب الجيش السوداني من منبر جدة السعودية.

وأكملت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامها الأول، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، وتشريد نحو 8 ملايين، موزعين بين النزوح الداخلي، واللجوء إلى دول الجوار.