متجاهلا عملية الكسوة.. الجيش الإسرائيلي ينشر بيانا موسعا عن تحركاته في غزة
غارة إسرائيلية جديدة على مدينة غزةالمصدر: رويترز
فريد كمال
28 أغسطس 2025، 7:55 ص

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا موسعا عن تحركاته الميدانية بمختلف أنحاء غزة، متجاهلا أي حديث عن عملية الإنزال التي نفذها كوماندوز إسرائيليون في منطقة الكسوة بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

وكانت مصادر سورية قد كشفت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ، فجر اليوم الخميس، عملية إنزال جوي، استمرت ساعتين تقريباً، في ثكنة عسكرية بريف دمشق.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي، بأن فرقة لواء غولاني التابعة للفرقة 36، قضت على عدد من العناصر الفلسطينية، ودمرت عددًا من البنى التحتية. 

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في تصريح، تواصل فرقة اللواء 188 القتالية عملياتها في خان يونس بهدف السيطرة العملياتية على محور "ماغن عوز"، الذي يربط بين شرق المدينة وغربها. 

وأضاف، أن الجيش الإسرائيلي دمر مباني ينشط منها عناصر حركة حماس في المنطقة، وفق اتهامات المتحدث.

وأردف المتحدث العسكري الإسرائيلي، أما في شمال قطاع غزة، فتنشط قوات الفرقة 162 للقضاء على العناصر الفلسطينية وتدمير البنى التحتية فوق الأرض وتحتها.

ووفق تصريحات المتحدث، خلال الـ24 ساعة الماضية، دمّرت قوات فرقة "جفعاتي" القتالية عدة طرق تحت الأرض يستخدمها عناصر حركة حماس في منطقة جباليا. كما رصدت قوات فرقة اللواء 401 ثلاثة عناصر، وفور تحديد هويتهم، استهدفتهم طائرة وقتلتهم.

