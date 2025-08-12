إصابة مباشرة.. مشهد "مفجع" لأحد أفراد الدفاع المدني في غزة (فيديو)

أظهر مقطع متداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إصابة مباشرة "مرعبة" لأحد أفراد الدفاع المدني أثناء محاولته إنقاذ مصابين بعد قصف إسرائيلي على حي الزيتون في مدينة غزة.

وانتشر المقطع الذي وصفه البعض بـ "المفجع" بكشل كبير، في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع منذ صباح اليوم، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وقُتل 21 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع منذ فجر اليوم.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بـ "بمقتل خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على خيمة في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع".

كما وأفادت مصادر طبية بـ"مقتل سبعة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة".

ويشهد قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 مجازر يومية عنيفة، وسط تفشي أزمة الجوع التي وصلت لمستويات غير مسبوقة بحسب أرقام أممية محدثة.