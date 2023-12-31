شمعون لـ"إرم نيوز": المحور الإيراني يجرّ لبنان إلى حرب شاملة
دعا رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون الدولة اللبنانية إلى الاهتمام بحل المشاكل الداخلية، باعتبار أن لديها مشكلة أكبر بكثير من مشكلة فلسطين، معبرا أنه ليس على اللبنانيين "حل مشاكل الآخرين".
وأكد شمعون، في حوار مع "إرم نيوز"، ضرورة "انتخاب رئيس للجمهورية يكون قادرا على الإصلاح، ومؤهلا لأن يلعب دورا توحيديا بين جميع الفرقاء، لافتا إلى أن "الحرب الدائرة في جنوب لبنان هي تحدٍ فادح لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرارين ١٧٠١والـ ١٥٥٩".
واتهم "المحور الإيراني" بمحاولة وضع لبنان في "حَرج"، يمكن أن يؤدي إلى توسيع رقعة الحرب، لتصبح حربا شاملة، معتبرا أن "الدولة غائبة كليا عن الواقع السياسي في المنطقة".
وقال شمعون، وهو حفيد كميل نمر شمعون ثاني رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، الملقّب بـ"فتى العروبة الأغرّ"، إنه "آن الأوان لأن نفكر بنظام جديد للبنان يشبه النظم الاتحادية الناجحة في عدد كبير من الدول".
على الدولة اللبنانية حل مشاكلها أولًا
وتعليقا على تصريح رئيس الحكومة الذي أشار فيه إلى أن "قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة"، أوضح شمعون بأن "الدولة اللبنانية، أو ما تبقى من هيبة للدولة اللبنانية، ليس لها أي تأثير ولا أي قرار بالنسبة للحرب أو السلم"، مضيفا: "نحن نرى اليوم أن الدولة غائبة كليا عن الواقع السياسي في المنطقة".
وبشأن اتهامه بالوقوف ضد الشعب الفلسطيني، قال شمعون: "أنا أحترم القضية الفلسطينية التي تمثل أكثر من ٥٠ سنة من النضال، وقد كان الرئيس كميل نمر شمعون أول زعيم عربي دافع عن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وحمل لواء هذه القضية قبل وخلال توليه رئاسة الجمهورية اللبنانية في عام ١٩٥٢، وهو من كرّس حق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم وحثَّهم على نيل هذا الحق.
وأضاف: "هنالك العديد من الأطراف اللبنانية التي أصدرت مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية، لكن نحن لدينا اليوم مشكلة في لبنان أكبر بكثير من مشكلة فلسطين"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالوطن الذي يصيبه إفلاس اقتصادي واجتماعي ومصرفي وسياسي.
وتابع قائلا: "علينا أن نعمل بجد لحل مشاكلنا، وليس البحث عن حلّ لمشاكل الآخرين"، داعيا اللبنانيين إلى الاتحاد جميعا من أجل مصلحة لبنان، ولانتخاب رئيس جمهورية يكون قادرا على الإصلاح، ومؤهلا لأن يلعب دورا توحيديا بين جميع الفرقاء".
تعديل القرارات الأممية
وبشأن تعديل القرار الأممي ١٧٠١، أشار "شمعون" إلى أن "الوقت ليس مناسبا اليوم لتعديل قرارات، باعتبار أن هذه المسألة تشكل مضيعة للوقت وهنالك مخاوف في كل المنطقة من حصول حرب في أي وقت"، مردفا: "حينها يصبح عدم الالتزام بالقرارات الدولية سببا للحرب".
أما بشأن لبنان الجديد الذي يطمح إليه، قال: "نطمح إلى لبنان موحّد وغير مقسّم، ونحن في حزب الوطنيين الأحرار طالبنا على مدى ٣٠ سنة بتطبيق اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها اتفاق الطائف الذي أدى إلى تعديل النظام اللبناني وولادة وثيقة الوفاق الوطني".
ورأى بأن الوقت حان للتفكير "بحل شامل لكل المناطق اللبنانية، من خلال نظام جديد يشبه النظم الاتحادية الناجحة في عدد كبير من بلدان العالم، مثل أميركا، ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة ، وغيرها من البلدان التي نجحت بفضل هذه الأنظمة بإدارة معظم النزاعات التي كانت حاصلة بين أبنائها".
يذكر أن القرارين ١٧٠١و ١٥٥٩صدرا عن مجلس الأمن الدولي، ومن بين بنودهما الدعوة لوقف العمليات القتالية في لبنان، وبسط سيطرة السلطات اللبنانية على جميع أراضيها، وحل جميع المليشيات اللبنانية، ونزع سلاحها.