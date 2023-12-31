شمعون لـ"إرم نيوز": المحور الإيراني يجرّ لبنان إلى حرب شاملة

وقال شمعون، وهو حفيد كميل نمر شمعون ثاني رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، الملقّب بـ"فتى العروبة الأغرّ"، إنه "آن الأوان لأن نفكر بنظام جديد للبنان يشبه النظم الاتحادية الناجحة في عدد كبير من الدول".

على الدولة اللبنانية حل مشاكلها أولًا

وتعليقا على تصريح رئيس الحكومة الذي أشار فيه إلى أن "قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة"، أوضح شمعون بأن "الدولة اللبنانية، أو ما تبقى من هيبة للدولة اللبنانية، ليس لها أي تأثير ولا أي قرار بالنسبة للحرب أو السلم"، مضيفا: "نحن نرى اليوم أن الدولة غائبة كليا عن الواقع السياسي في المنطقة".

وبشأن اتهامه بالوقوف ضد الشعب الفلسطيني، قال شمعون: "أنا أحترم القضية الفلسطينية التي تمثل أكثر من ٥٠ سنة من النضال، وقد كان الرئيس كميل نمر شمعون أول زعيم عربي دافع عن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وحمل لواء هذه القضية قبل وخلال توليه رئاسة الجمهورية اللبنانية في عام ١٩٥٢، وهو من كرّس حق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم وحثَّهم على نيل هذا الحق.

وأضاف: "هنالك العديد من الأطراف اللبنانية التي أصدرت مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية، لكن نحن لدينا اليوم مشكلة في لبنان أكبر بكثير من مشكلة فلسطين"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالوطن الذي يصيبه إفلاس اقتصادي واجتماعي ومصرفي وسياسي.

وتابع قائلا: "علينا أن نعمل بجد لحل مشاكلنا، وليس البحث عن حلّ لمشاكل الآخرين"، داعيا اللبنانيين إلى الاتحاد جميعا من أجل مصلحة لبنان، ولانتخاب رئيس جمهورية يكون قادرا على الإصلاح، ومؤهلا لأن يلعب دورا توحيديا بين جميع الفرقاء".

تعديل القرارات الأممية

وبشأن تعديل القرار الأممي ١٧٠١، أشار "شمعون" إلى أن "الوقت ليس مناسبا اليوم لتعديل قرارات، باعتبار أن هذه المسألة تشكل مضيعة للوقت وهنالك مخاوف في كل المنطقة من حصول حرب في أي وقت"، مردفا: "حينها يصبح عدم الالتزام بالقرارات الدولية سببا للحرب".