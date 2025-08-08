logo
"إن بي سي" تكشف تفاصيل "مكالمة عاصفة" بين ترامب ونتنياهو

ترامب ونتنياهو في لقاء سابقالمصدر: غيتي إيمجز
08 أغسطس 2025، 3:08 ص


 قالت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤول أمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية "صاخبة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن المجاعة في غزة.

وبحسب الشبكة الأمريكية فإن نتنياهو "طلب سرا إجراء مكالمة هاتفية مع  ترامب بعد تصريحه بأن هناك مجاعة حقيقية في غزة".

وفي تلك المكالمة أبلغ نتنياهو ترامب بأن المجاعة المنتشرة في غزة ليست حقيقية وأنها من تدبير حماس.

 لكن الرئيس الأمريكي قاطع نتنياهو وبدأ بالصراخ قائلا إنه "لا يريد أن يسمع أن المجاعة في غزة مزيفة".

وقال ترامب لنتنياهو أيضا إن مساعديه أطلعوه على "أدلة تبرهن أن الأطفال بغزة يتضورون جوعا".

