ماذا قال غزيون لـ"إرم نيوز" عن الهدنة المؤقتة؟

ويضيف أبو منصور، لـ"إرم نيوز"، أنه برغم تحذير الجيش الإسرائيلي، ورغم إعاقتي الحركية، إلا أنني حاولت العودة إلى شمال غزة، ولكن الجيش الإسرائيلي قام باطلاق النار تجاهنا ومنعنا من التقدم وأجبرنا على الرجوع تحت وقع الرصاص.

ويشير إلى أن النازحين يعانون أوضاعًا معيشية مأساوية في ظل انعدام سبل الحياة وعدم توفر أماكن للإيواء، فضلًا عن عدم وجود أي أمان غذائي حتى للأطفال، ناهيك عن المياه غير الصالحة للشرب والأسعار العالية التي تضاعفت لأكثر من أربع أضعاف للسلع الأساسية، في حال وجدت.

أما السيدة فاطمة مقداد، وهي نازحة من منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة داخل مستشفى شهداء الأقصى، علقت قائلة: "نزحنا من بيوتنا بعد قيام الطائرات الإسرائيلية بارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق السكان المدنيين، وعائلتي كانت إحدى هذه العائلات، إذ فقدت معظم أولاد عمي في قصف إسرائيلي لعدد من منازل العائلة، وما زالوا حتى اللحظة تحت الأنقاض، وأكملت: ليست هناك هدنة طالما لا نستطيع أن نعود لمنازلنا والوصول إليها".