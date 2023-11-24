ماذا قال غزيون لـ"إرم نيوز" عن الهدنة المؤقتة؟
بدأت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، بأجواء يشوبها الحذر والتوتر، فقد قام الجيش الإسرائيلي بقتل فلسطينيين حاولا الوصول إلى شمال قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين، فضلا عن إصابة 20 آخرين بالرصاص.
ويقول المسن علاء أبو منصور، وهو نازح من مخيم جباليا، تعليقًا على الهدنة المؤقتة: "بعد أكثر من 40 يوما على النزوح تحت وقع الصواريخ والقذائف، وتركنا كل شيء خلفنا وخروجنا فقط بالملابس التي نرتديها، كنا نود لو أن هذه الهدنة شملت شرطًا بمنحنا فرصة العودة إلى بيوتنا شمال غزة وتفقدها عوضًا عن أننا نحتاج إلى بعض الملابس والأغطية لمساعدتنا ولو بالقليل للبقاء في حالة النزوح المؤذية للنفس".
ويضيف أبو منصور، لـ"إرم نيوز"، أنه برغم تحذير الجيش الإسرائيلي، ورغم إعاقتي الحركية، إلا أنني حاولت العودة إلى شمال غزة، ولكن الجيش الإسرائيلي قام باطلاق النار تجاهنا ومنعنا من التقدم وأجبرنا على الرجوع تحت وقع الرصاص.
ويشير إلى أن النازحين يعانون أوضاعًا معيشية مأساوية في ظل انعدام سبل الحياة وعدم توفر أماكن للإيواء، فضلًا عن عدم وجود أي أمان غذائي حتى للأطفال، ناهيك عن المياه غير الصالحة للشرب والأسعار العالية التي تضاعفت لأكثر من أربع أضعاف للسلع الأساسية، في حال وجدت.
أما السيدة فاطمة مقداد، وهي نازحة من منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة داخل مستشفى شهداء الأقصى، علقت قائلة: "نزحنا من بيوتنا بعد قيام الطائرات الإسرائيلية بارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق السكان المدنيين، وعائلتي كانت إحدى هذه العائلات، إذ فقدت معظم أولاد عمي في قصف إسرائيلي لعدد من منازل العائلة، وما زالوا حتى اللحظة تحت الأنقاض، وأكملت: ليست هناك هدنة طالما لا نستطيع أن نعود لمنازلنا والوصول إليها".
وتضيف فاطمة مقداد، لـ"إرم نيوز": "حاول بعض أبناء العائلة الرجوع للبحث عن جثامين شهداء العائلة عبر شارع الرشيد المحاذي لبحر غزة، ولكن واجهوا تواجدًا للجنود الإسرائيليين المتمركزين على الشارع يطلقون النار ويمنعون المواطنين من التقدم، وحتى من محاولة انتشال جثامين عائلاتهم ودفنهم قبل أن تتحلل أجسادهم".
أما الطفل عبد الله السرحي، وهو نازح من حي الشجاعية بمدينة غزة ويسكن عند أخواله في مدينة دير البلح، علق على الهدنة قائلًا: "اليوم قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المواطنين في شارع صلاح الدين، وقتل وجرح عددا من المواطنين".
ويتساءل: "كيف تكون هناك هدنة وما زال يقتل فينا؟".
وأضاف الطفل السرحي، لـ"إرم نيوز": "لا نعرف منذ أكثر من شهر شيئًا عن منزلنا الكائن في حي الشجاعية، وحاول والدي وأخي الأكبر صباح اليوم الذهاب هناك للاطمئنان عليه، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار عليهم، ما اضطرهم إلى الرجوع".