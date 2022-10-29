إسرائيل ترفض العفو عن عناصر من "عرين الأسود" سلموا أنفسهم لـ"السلطة"

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، مساء اليوم الجمعة، عن رفض السلطات الأمنية الإسرائيلية، منح عناصر مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية أو أي مسلح يسلم نفسه لأجهزة السلطة الفلسطينية العفو.

يأتي ذلك، وفق القناة العبرية، عقب قرار عدد من قيادات وعناصر المجموعة تسليم أنفسهم لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حيث سلم العنصر البارز بالمجموعة محمود البنا وعدد آخر أنفسهم للأمن الفلسطيني.

ونقلت القناة العبرية، عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها، إن "الفلسطينيين الذين شاركوا في نشاطات مسلحة وعمليات قتل لن يتم العفو عنهم بأي حال من الأحوال"، مضيفة: "إسرائيل ستلاحق المسلحين أيا كانوا وأينما وجِدوا".

ووفق القناة العبرية، أبدت المصادر الإسرائيلية، ارتياحاً فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وباقي الأجهزة الأمنية من أجل إحباط عمليات مجموعة "عرين الأسود".

وأشارت المصادر إلى أن النشاطات العسكرية والأمنية الإسرائيلية لها تأثير واضح، ويمكن لمسه ميدانيا حتى خارج مدينة نابلس التي تعتبر معقل "عرين الأسود".

وحسب القناة العبرية، فإن "مصادر في السلطة الفلسطينية ترجح أن يقدم مسلحون آخرون من مجموعة عرين الأسود على تسليم أنفسهم للأمن الفلسطيني خلال الأيام المقبلة".

الجدير ذكره، أن عددا من قادة "عرين الأسود" سلموا أنفسهم للأمن الفلسطيني خوفا على حياتهم، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي بنابلس قبل عدة أيام، وأدت لمقتل أبرز قادة المجموعة.

وفي حينه، وصفت المجموعة، قرار بعض عناصرها بـ"الفردي"، مؤكدةً، أنها لم تطلب منهم تسليم أنفسهم لأي جهة رسمية أو أمنية، كما طالبت بعدم الإساءة لأي عنصر سلم نفسه.