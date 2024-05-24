نائبة رئيس الوزراء الإسباني: فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر (فيديو)

وأكدت في تصريحاتها أن بلادها "ستواصل الضغط" من أجل "وضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وقالت دياز، التي تشغل أيضا منصب وزيرة العمل والاقتصاد في إسبانيا: "إننا نعيش في لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرا بطوليا وغير كاف في آن واحد".

وفي وقت لاحق، أدانت السفارة الإسرائيلية في مدريد تعليقات دياز، قائلة إن "العبارة تشجع على الكراهية والعنف".

واعتبرت سفيرة إسرائيل لدى إسبانيا روديكا راديان غوردون، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أنه لا يوجد مجال لما وصفته بـ"التصريحات المعادية للسامية في مجتمع ديمقراطي".