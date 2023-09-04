وسط دعوة برّي للحوار.. هل يكون أيلول حاسمًا على صعيد استحقاق الرئاسة اللبنانية؟

لا تزال الأوساط اللبنانية منشغلة بقراءة دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي للحوار لمدة 7 أيام، والذهاب تاليًا إلى جلسات مفتوحة، لغاية انتخاب رئيس للجمهورية، وسط حديث عن أن شهر أيلول/سبتمبر الجاري قد يكون حاسمًا على صعيد الاستحقاق الرئاسي.

وأعادت دعوة برّي وضع الاستحقاق الرئاسي من جديد في أولوية التداول، وشكلّت مقدمة لمهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، على بعد نحو أسبوعين من عودته المرتقبة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتزامنت الدعوة أيضًا مع زيارتين إلى لبنان، الأولى أمريكية، أجراها الوسيط الأمريكي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكستين، والثانية إيرانية، قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.